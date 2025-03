SLAFKOVSKÝ ZAŽIARIL: K víťazstvu prispel gólom a dvoma asistenciami

NHL - výsledky:



Boston - Florida 3:2, New Jersey - Columbus 5:3, Philadelphia - Ottawa 2:5, Pittsburg - Vegas 3:2 pp, Carolina - Tampa Bay 4:1, Minnesota - Colorado 2:1 pp a sn, Winnipeg - New York Rangers 2:1, Anaheim - Washington 4:7, Vancouver - Montreal 2:4 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 1+2/, Los Angeles - New York Islanders 4:1, San Jose - Nashville 2:3

New York 12. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prispel gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu Montrealu na ľade Vancouveru 4:2 v nočnom zápase NHL. Bol to pre neho druhý trojbodový zápas v sezóne a prvý od 11. novembra. V akcii boli aj jeho krajania Tomáš Tatar z New Jersey, Erik Černák z Tampy Bay a Martin Fehérváry z Washingtonu, ktorí sa nezapísali do kanadského bodovania.Slafkovský nastúpil tradične na krídle elitnej formácie, ktorá mala podiel na prvých troch góloch hostí. Slovenský útočník sa sekundárnou asistenciou podieľal na góle kapitána Nicka Suzukiho, ktorý sa už v 2. minúte dostal do úniku a otvoril skóre. V 9. minúte sa Slafkovský dostal k strele z ľavého krídla, na ktorú nedosiahol brankár Kevin Lankinen. Tretí bod jednotky draftu 2022 prišiel v 29. minúte, keď v strednom pásme posunul puk Suzukimu, ktorý v úniku dvoch proti jednému zvolil prihrávku Coleovi Caufieldovi - 0:3. Slafkovský má po 60 odohratých zápasoch bilanciu 12 gólov a 26 asistencií. Vo Vancouveri bodoval po dvoch zápasoch, predtým mal proti Buffalu bilanciu 1+1. Práve proti Sabres zažil prvý trojbodový večer v sezóne, v ktorom mal bilanciu 0+3. Dva trojbodové zápasy mal aj v predošlej sezóne 2023/2024 (proti Anaheimu 1+2, proti Philadelphii 3+0). Pre Canadiens to bolo prvé víťazstvo po dvoch prehrách.Z triumfu na ľade súpera sa tešil aj obranca Washingtonu Martin Fehérváry. Najlepší tím Východnej konferencie triumfoval nad domácim Anaheimom 7:4 a dosiahol piatu výhru po sebe. Slovenský obranca odohral takmer 20 minút, počas ktorých získal jeden plusový bod.Tomáš Tatar nastúpil na krídle 3. formácie New Jersey, na ľade strávil vyše 12 minút, no nebodoval v piatom zápase po sebe. Jeho tím zvíťazil v druhom zápase v rade, "modrokabátnikov" zdolal 5:3.Zo slovenských hráčov sa v noci netešil z víťazstva iba obranca Erik Černák z Tampy Bay. "Blesky" podľahli domácej Caroline 1:4 a prvýkrát od 29. januára prehrali dvakrát po sebe. Hurricanes triumfovali piatykrát v rade.V zápase Boston - Florida mohlo dôjsť k výnimočnej premiére útočníka Brada Marchanda po nedávnom príchode k "panterom" práve z Bostonu, no skúsený útočník naďalej absentuje pre zdravotné problémy. Jeho bývalí spoluhráči zvíťazili nad obhajcom Stanleyho pohára 3:2. Dvoma bodmi za gól a asistenciu sa na víťazstve podieľal český útočník David Pastrňák.Hokejisti Ottawy dosiahli štvrté víťazstvo po sebe, keď na ľade Philadelphie triumfovali 5:2. Domácim predĺžili sériu prehier na päť zápasov. Flyers viedli 1:0 aj 2:1, no napokon nebodovali v piatom domácom zápase po sebe. Gól na 2:4 strelil kanadský útočník Dylan Cozens, ktorý bodoval aj v treťom zápase po príchode z Buffala.Obranca Erik Karlsson rozhodol víťazným gólom v predĺžení o triumfe Pittsburghu nad Vegas 3:2. Dva góly strelil v riadnom hracom čase kapitán "tučniakov" Sidney Crosby. Okrem nich mal na triumfe domácich významný podiel aj brankár Tristan Jarry, ktorý zneškodnil 35 striel hostí. Tí prehrali napriek tomu, že súpera výrazne prestrieľali - 37:17.Víťazná séria Colorada sa skončila na čísle šesť. Postarali sa o to hráči Minnesoty, ktorí doma triumfovali 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch. V nich skórovali Mats Zuccarello a Matt Boldy. Domácim sa podarilo eliminovať najväčšie ofenzívne hrozby súpera Nathana MacKinnona, Martina Nečasa i Calea Makara, ktorí nebodovali. Minnesota zvíťazila po dvoch prehrách.Pozíciu najlepšieho tímu Západnej konferencie (a spoločne s Washingtonom aj celej NHL) si suverénne držia hráči Winnipegu. Nad New Yorkom Rangers doma zvíťazili 2:1 a postarali sa o štvrtú prehru hostí po sebe.Útočník Filip Forsberg sa gólom a asistenciou podieľal na triumfe Nashvillu na ľade San Jose 3:2. Pre hostí to bolo už štvrté víťazstvo po sebe.