Usyk by mohol bojovať s Joshuom, dostal povolenie opustiť krajinu

Kyjev 23. marca (TASR) - Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk by mohol obhajovať titul majstra sveta v ťažkej váhe. Od vlády dostal povolenie opustiť krajinu.



Usyk v septembri 2021 zdolal v aréne Tottenhamu Brita Anthonyho Joshuu na body a získal opasky organizácií IBF, IBO, WBA a WBO. Podľa kontraktu má povinnosť nastúpiť na odvetu. Po invázii Ruska na Ukrajinu sa však na základe všeobecnej mobilizácie pridal k ozbrojeným silám svojej krajiny.



"Ukrajinská vláda je ohromná. Uvedomuje si, akú veľkú hodnotu pre verejnosť by malo, ak by mohol trénovať a zúčastniť sa v boji o titul," uviedol promotér duelu Bob Arum podľa talksport.com.