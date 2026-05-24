Usyk obhájil titul, duel s Verhoevenom ukončil v 11. kole
Usyk vyhral všetkých 25 stretnutí, z toho 16 ukončil knockoutom.
Autor TASR
Giza 24. mája (TASR) - Ukrajinský boxer Olexandr Usyk obhájil titul majstra sveta v ťažkej váhe organizácie WBC. Tridsaťdeväťročný pästiar vyhral súboj proti Holanďanovi Ricovi Verhoevenovi v egyptskej Gíze po tom, čo rozhodca ukončil zápas v predposlednom 11. kole.
Usyk mal vydarený záver 11. kola. Najskôr po sérii zdvihákov poslal prvýkrát na zem svojho vyzývateľa. O dva roky mladší Holanďan následne pokračoval, ale Usyk využil daný moment, pri ktorom bol Verhoeven viditeľne otrasený. Zatiaľ nezdolaný boxer sa pustil do svojho súpera a po ďalších úderoch zdanlivo prekvapivo zasiahol rozhodca Mark Lyson, ktorý zápas predčasne ukončil v prospech Usyka. „Myslel som si, že to bolo predčasné zastavenie, ale konečné rozhodnutie nie je na mne. Chcel som, aby ma rozhodca nechal ísť do 12. kola. Cítil som, že na bodovacích kartách sme boli celkom vyrovnaní,“ uviedol pre DAZN zdolaný pästiar s dodatkom, že je vďačný za túto príležitosť a prezradil, že Usyk mu ponúkol odvetu: „Som nesmierne hrdý na svoj výkon a dúfam, že ma boxerský svet prijme ako boxera.“
Napriek tomu, že Usyk bojoval s bývalými šampiónmi ako Tyson Fury, Antony Joshua a Daniel Dubois, možno najťažší zápas v ťažkej váhe mu pripravil muž, ktorý predtým boxoval len raz, pred 12 rokmi. „Tento zápas bol ťažký a veľmi dobrý. Veľmi ti ďakujem, Rico. Si úžasný bojovník. Milujem svoj tím, milujem svoju ženu. Viem, že práve teraz Ukrajinci sedia v protibombových krytoch, ako aj moja dcéra, ktorá mi poslala správu: ´Ocko, milujem ťa, vyhráš´,“ citovala Usyka agentúra AFP.
Usyk vyhral všetkých 25 stretnutí, z toho 16 ukončil knockoutom. Verhoeven absolvoval iba druhý zápas v boxerskej kariére. Je považovaný za jedného z najlepších kickboxerov všetkých čias. Viac ako 11 rokov drží titul Glory v ťažkej váhe. Pod hlavičkou tejto organizácie vyhral 26 zápasov za sebou.
