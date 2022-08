Usyk vyhral v odvete nad Joshuom a obhájil tituly v superťažkej váhe

Džidda 21. augusta (TASR) - Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk obhájil tituly profesionálnych organizácií WBA, IBF a WBO v superťažkej hmotnostnej kategórii. V odvetnom súboji s Britom Anthonym Joshuom v saudskoarabskej Džidde zdolal svojho súpera na body po verdikte rozhodcov. V potenciálnom unifikačnom dueli sa môže stretnúť s Britom Tysonom Furym, ten však nedávno avizoval ukončenie kariéry.



Joshua vlani stratil opasky v prvom vzájomnom súboji s Usykom v súboji na štadióne futbalového Tottenhamu Hotspur v Londýne a okamžite aktivoval opciu na odvetu. Aj v tej však dominoval Usyk, ktorý je stále nezdolaný s bilanciou 20:0. Odvetu museli odložiť na neskorší termín po tom, ako 35-ročný Ukrajinec narukoval brániť svoju domovinu pred ruskou inváziou. Teraz však dostal špeciálnu priepustku, aby sa mohol pripraviť na obhajobu opaskov a to sa mu podarilo. Dvaja rozhodcovia sa priklonili na jeho stranu, jeden na stranu súpera - hodnotenia vyzneli 113:115, 115:113 a 116:112.



"Toto víťazstvo venujem mojej krajine, mojej rodine, môjmu tímu a všetkým vojakom, ktorí bránia našu vlasť. Veľmi vám ďakujem," uviedol Usyk po triumfe v 12-tisícovej aréne kráľa Abdulaha. "Som si istý, že Tyson Fury ešte neskončil a chce so mnou bojovať. Ja chcem bojovať s ním. Ak nebudem boxovať s Tysonom Furym, nebudem boxovať vôbec." Joshua na prehru reagoval podráždene, nahnevaný okorenil svoj pozápasový prejav aj nevyberanými slovami. "Hovoril som zo srdca, bolo to veľmi ťažké," reagoval neskôr Brit, ktorý prehral tretí z 27 doterajších zápasov.