Usyk zdolal Duboisa a je opäť absolútny šampión ťažkej váhy

Londýn 20. júla (TASR) - Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk je druhýkrát v kariére absolútny šampión ťažkej váhy. V sobotnom súboji o titul v londýnskom Wembley zdolal domáceho Daniela Duboisa. Svojho súpera knokautoval v piatom kole.



Usyk natiahol svoju šnúru bez prehry v profesionálnom ringu a k opaskom organizácií WBA, WBC a WBO pridal aj titul organizácie IBF, ktorý vlastnil Dubois. Ukrajinec zdolal o 11 rokov mladšieho Brita aj v predchádzajúcom vzájomnom súboji pred dvoma rokmi technickým k.o.



Ukrajinec dominoval v prvých štyroch kolách a na začiatku piateho poslal Duboisa na zem. O chvíľu neskôr rozhodol súboj typickým ľavým hákom, po ktorom jeho súper už nedokázal vstať. „Chcem poďakovať Ježišovi, svojmu tímu a všetkým vám na Wembley. Je to to pre ľudí. Chceme si teraz oddýchnuť s mojou ženou a deťmi aspoň dva alebo tri mesiace,“ citovala Usyka po zápase agentúra AFP.



Usyk vylepšil svoju bilanciu na 24-0-0 a po súboji s Duboisom čelil okamžite otázke, kto bude ďalší súper. „Zatiaľ nie je nič ďalšie, neviem. Chcem si oddýchnuť. Možno to bude Tyson Fury. Máme aj tri ďalšie možnosti Derek Chisora, Anthony Joshua a Joseph Parker. Teraz to nemôžem povedať, chcem ísť domov,“ povedal 38-ročný fenomén svetového boxu.



Medzi prvými, ktorí Usykovi zablahoželali k víťazstvu bol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Nesporný šampión, legenda. Jeden z nás. Ďakujeme ti za silu a inšpiráciu, ktorú každým víťazstvom dávaš celej krajine. Ďakujeme ti, že do každého duelu nastupuješ s Ukrajinou v srdci,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.