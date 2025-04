Usykov by sa mohol stretnúť s Duboisom v súboji o titul v ťažkej váhe

Londýn 15. apríla (TASR) - Britský boxer Daniel Dubois by sa mohol v júli stretnúť s Ukrajincom Oleksandrom Usykom v súboji o triumf v ťažkej váhe vo Wembley. Promotér Frank Warren sa snaží o dohodu a verí, že tento súboj sa napokon uskutoční. Informovala o tom agentúra DPA.



Dubois je držiteľom opasku IBF a mal by čeliť Usykovi, šampiónovi organizácií WBA, WBO a WBC. Warren potvrdil, že rozhovory pokračujú: „Prebehli rozhovory, ale ešte nie je nič uzavreté. Rozhovory pokračujú a dúfam, že sa naplnia.“



Špekuluje sa, že súboj by sa mohol odohrať 12. júla. Obaja pästiari sa naposledy stretli v roku 2023, keď zatiaľ nezdolaný Ukrajinec zastavil Duboisa v Poľsku.