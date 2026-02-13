< sekcia Šport
Utah a Indiana dostali pokuty za snahu o úmyselné prehry
Tím zámorskej basketbalovej NBA Utah Jazz dostal pokutu 500-tisíc dolárov za nenasadenie svojich najlepších hráčov vo štvrtej štvrtine vyrovnaných zápasov proti Miami (115:111) a Orlandu (117:120).
New York 13. februára (TASR) - Tím zámorskej basketbalovej NBA Utah Jazz dostal pokutu 500-tisíc dolárov za nenasadenie svojich najlepších hráčov vo štvrtej štvrtine vyrovnaných zápasov proti Miami (115:111) a Orlandu (117:120). Vedenie súťaže ho obvinilo z úmyselnej snahy o prehru s úmyslom ovplyvniť svoju pozíciu pre draft.
Utah sa rozhodol nenasadiť v závere spomínaných stretnutí svoje najväčšie hviezdy Lauriho Markkanena a Jarena Jacksona. „Lauri mal obmedzený počet minút na odporúčanie zdravotníckeho tímu. Bolo to v snahe udržať ho zdravého,“ argumentoval tréner Jazz Will Hardy.
Sankcii 100-tisíc dolárov sa z rovnakého dôvodu nevyhla Indiana. Pacers sú momentálne v tabuľke Východnej konferencie predposlední, Jazz patrí na západe 13. pozícia. Tímy, ktoré figurujú na najnižších miestach, majú potom najväčšiu šancu získať najlepších hráčov v drafte, pripomenula agentúra AFP.
