Utah a Indiana dostali pokuty za snahu o úmyselné prehry

Basketbalista Utahu Jazz Lauri Markkanen (vľavo) a hráč Indiany Pacers Pascal Siakam bojujú o loptu v zápase zámoskej NBA. Foto: TASR/AP

New York 13. februára (TASR) - Tím zámorskej basketbalovej NBA Utah Jazz dostal pokutu 500-tisíc dolárov za nenasadenie svojich najlepších hráčov vo štvrtej štvrtine vyrovnaných zápasov proti Miami (115:111) a Orlandu (117:120). Vedenie súťaže ho obvinilo z úmyselnej snahy o prehru s úmyslom ovplyvniť svoju pozíciu pre draft.

Utah sa rozhodol nenasadiť v závere spomínaných stretnutí svoje najväčšie hviezdy Lauriho Markkanena a Jarena Jacksona. „Lauri mal obmedzený počet minút na odporúčanie zdravotníckeho tímu. Bolo to v snahe udržať ho zdravého,“ argumentoval tréner Jazz Will Hardy.

Sankcii 100-tisíc dolárov sa z rovnakého dôvodu nevyhla Indiana. Pacers sú momentálne v tabuľke Východnej konferencie predposlední, Jazz patrí na západe 13. pozícia. Tímy, ktoré figurujú na najnižších miestach, majú potom najväčšiu šancu získať najlepších hráčov v drafte, pripomenula agentúra AFP.
