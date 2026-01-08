< sekcia Šport
Utah bude na budúci rok hostiť Winter Classic proti Coloradu
Utah si zahrá Winter Classic prvýkrát pod novou značkou a presťahovaní do Salt Lake City, teda vo svojej tretej sezóne v NHL.
Autor TASR
Salt Lake City 8. januára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Utah Mammoth bude v roku 2027 hostiť zápas pod holým nebom. V Salt Lake City si zmeria sily s Coloradom Avalanche.
Utah si zahrá Winter Classic prvýkrát pod novou značkou a presťahovaní do Salt Lake City, teda vo svojej tretej sezóne v NHL. „Toto je sen. Prišli sme sem na začiatku procesu získavania tímu, pretože sme si povedali, že toto je to, čo chceme. Chceli sme, aby to naši hráči mohli mať,“ uviedla spolumajiteľka klubu Ashley Smithová podľa AP.
Súboj sa uskutoční na Rice-Eccles Stadium, ktorý hostil oba ceremoniály počas ZOH v roku 2002 a má kapacitu 51.444 miest na sedenie. Colorado odohrá „zimnú klasiku“ štvrtýkrát v histórii. „Organizácia Avalanche je vždy hrdá na to, keď ju zvažujú pre takéto významné podujatia. Tešíme sa, že sa postavíme proti skvelému tímu a že budeme reprezentovať región Rocky Mountain v zápase, ktorý osloví dva trhy v tejto časti krajiny,“ konštatoval Joe Sakic, prezident hokejových operácií Colorada.
