Utah porazil Houston 135:101, Jazz dosiahli šieste víťazstvo za sebou

Basketbalista Utahu Jazz Rudy Gobert strieľa kôš počas zápasu zámorskej basketbalovej NBA Utah Jazz - Houston Rockets v Salt Lake City v pondelok 14. februára 2022. Foto: TASR/AP

NBA - sumáre:



Washington Wizards - Detroit Pistons 103:94 (24:22, 26:28, 37:28, 16:16)



najviac bodov: Kuzma 23, Caldwell-Pope 16, Avdija 12 (15 doskokov) - Bey 24, Grant 14, Cunningham 12







Brooklyn Nets - Sacramento Kings 109:85 (35:24, 20:24, 25:18, 29:19)



najviac bodov: Curry 23, Aldridge a Brown po 19 - Fox 26, Mitchell 13, DiVincenzo 12







New York Knicks - Oklahoma City Thunder 123:127 pp (31:29, 31:32, 32:30, 18:21 - 11:15)



najviac bodov: Randle 30 (13 doskokov, 10 asistencií), Fournier 29, Grimes 19 - Mann 30, Giddey 28 (11 doskokov, 12 asistencií), Bazley 23







Chicago Bulls - San Antonio Spurs 120:109 (29:27, 30:30, 24:32, 37:20)



najviac bodov: DeRozan 40, Vučevič 25, White 24 - Walker 21, McDermott a Murray po 19







Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers 107:122 (30:31, 24:40, 24:23, 29:28)



najviac bodov: Holiday 23, Nwora a Portis po 17 - Simons 31, Hart 27, Nurkič 23 (16 doskokov)







New Orleans Pelicans - Toronto Raptors 120:90 (29:17, 31:27, 34:25, 26:21)



najviac bodov: McCollum 23, Valančiunas 18, Hayes 14 - VanVleet 20, Siakam 18, Boucher 15







Denver Nuggets - Orlando Magic 121:111 (29:14, 24:26, 32:30, 36:41)



najviac bodov: Jokič 26 (15 doskokov), Barton a Je. Green po 17 - Wagner 26, Carter 25 (12 doskokov), Suggs 16







Utah Jazz - Houston Rockets 135:101 (36:24, 42:29, 22:25, 35:23)



najviac bodov: Mitchell 30, Bogdanovič 22, Clarkson 16 - Martin 16, Gordon a Tate po 14







Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 119:104 (34:37, 27:22, 33:19, 25:26)



najviac bodov: Mann 25, Jackson 19, Zubac 18 - Curry 33, Poole a Wiggins po 13

New York 15. februára (TASR) -Basketbalisti Utahu zvíťazili v domácom stretnutí NBA nad Houstonom vysoko 135:101. Uspeli v šiestom zápase za sebou a v tabuľke Západnej konferencie figurujú na štvrtej priečke.Hráči Los Angeles Clippers zdolali Golden State 119:104 a súperovi uštedrili tretiu prehru z predchádzajúcich štyroch duelov. V tíme Warriors vyšlo nazmar parádne strelecké predstavenie Stephena Curryho, ktorý sa postaral o 33 bodov vrátane ôsmich trojok. Warriors sa napriek prehre držia na druhom mieste Západnej konferencie s bilanciou 42-16 za Phoenixom Suns. Najlepší tím celej súťaže má na konte 46 výhier a 10 prehier.Oklahoma City ukončila sériu piatich prehier, na palubovke New Yorku zvíťazili hostia 127:123 po predĺžení. Knicks nepomohlo ani prvé triple double Juliusa Randlea v sezóne 30 bodov, 13 doskokov a 10 asistencií.Chicago dosiahlo štvrtý triumf za sebou. Veľkou mierou sa o to pričinil DeMar DeRozan, ktorý nastrieľal 40 bodov a jeho tím zvíťazil nad San Antoniom 120:109. DeRozan je vo skvelej forme, bol to už jeho siedmy zápas v sérii s minimálne 30 bodmi na konte.