Utah podpísal nováčikovské kontrakty s dvojicou talentovaných Rusov

Salt Lake City 29. mája (TASR) - Hokejisti Utah Mammoth budú môcť v budúcej sezóne počítať s dvojicou talentovaných Rusov. Trojročné nováčikovské kontrakty s klubom zámorskej NHL podpísali obranca Dmitrij Simašev a útočník Daniil But. Obaja dvadsaťroční hráči v uplynulej sezóne zdvihli nad hlavu Gagarinov pohár pre víťaza KHL v drese Lokomotivu Jaroslavľ.



Simaševa i Buta draftovala Arizona ako predchodca klubu z Utahu v roku 2023 v prvom kole. Simašev bol šestkou, But putoval do organizácie ako dvanásty v celkovom poradí. „Dmitrij sa etabloval ako jeden z najnádejnejších obrancov v NHL. Daniil je mimoriadne zručný útočník so skvelou strelou a schopnosťami tvoriť hru,“ uviedol pre zámorské médiá na ich adresu Bill Armstrong, generálny manažér klubu zo Salt Lake City.