Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. marec 2026Meniny má Angela , Angelika
< sekcia Šport

Utah podpísal so Schmaltzom osemročný kontrakt v hodnote 64 miliónov

.
Na snímke Nick Schmaltz. Foto: TASR/AP

Zmluva vojde v platnosť v nasledujúcej sezóne a potrvá do ročníka 2033/34. Schmaltz zarobí osem miliónov za rok.

Autor TASR
Salt Lake City 11. marca (TASR) - Hokejový klub NHL Utah Mammoth podpísal nový osemročný kontrakt v hodnote 64 miliónov dolárov s útočníkom Nickom Schmaltzom.

Zmluva vojde v platnosť v nasledujúcej sezóne a potrvá do ročníka 2033/34. Schmaltz zarobí osem miliónov za rok. „Nebolo pochybností o tom, že Utah je miesto, kde chcem hrať do konca kariéry a som nadšený, že som podpísal osemročný kontrakt,” uviedol tridsaťročný útočník.

V prebiehajúcej sezóne odohral 65 zápasov, v ktorých strelil 24 gólov a pridal 35 asistencií. V Utahu je druhý najproduktívnejší za kapitánom Claytonom Kellerom (19+45). Do NHL si ho vybralo v roku 2014 z 20. miesta draftu Chicago. V tíme Blackhawks strávil tri sezóny a potom odišiel do Arizony. V základnej časti odohral 653 duelov, v ktorých nazbieral 482 bodov (166+316). V štyroch stretnutiach play off nebodoval.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Rezort diplomacie: SR nateraz uzatvára repatriácie z Blízkeho východu

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca