< sekcia Šport
Utah predĺžil zmluvu s Tourignym, do realizačného tímu pribudol Foote
Tourigny viedol mužstvo od roku 2021, keď ešte klub fungoval pod názvom Arizona Coyotes.
Autor TASR
Salt Lake City 22. júna (TASR) - Vedenie klubu NHL Utah Mammoth sa dohodlo s hlavným trénerom Andrem Tourignym na predĺžení zmluvy. Päťdesiatdvaročný Kanaďan podpísal v pondelok nový viacročný kontrakt, ten súčasný mu mal vypršať o rok. Klub takisto oznámil príchod Adama Footea na striedačku, v tíme pokračuje aj doterajší asistent trénera Blaine Forsythe.
Tourigny viedol mužstvo od roku 2021, keď ešte klub fungoval pod názvom Arizona Coyotes. Tím sa pod jeho vedením dostal v uplynulej sezóne prvýkrát do play off, v 1. kole nestačil na Vegas Golden Knights (2:4 na zápasy). „Som organizácii vďačný a cítim sa šťastný, že môžem pracovať s takým výnimočným trénerským štábom a zanietenou skupinou hráčov, ktorých spoločná tvrdá práca a oddanosť jeden k druhému vytvorili kultúru, na ktorú môžeme byť hrdí,“ povedal Tourigny pre nhl.com.
Foote pôsobil v minulom ročníku ako hlavný kormidelník Vancouveru. Canucks ho prepustili už po jednej sezóne, keď skončili v základnej časti na poslednom 32. mieste. Bývalý kanadský obranca predtým pracoval vo Vancouveri tri roky ako asistent trénera.
Tourigny viedol mužstvo od roku 2021, keď ešte klub fungoval pod názvom Arizona Coyotes. Tím sa pod jeho vedením dostal v uplynulej sezóne prvýkrát do play off, v 1. kole nestačil na Vegas Golden Knights (2:4 na zápasy). „Som organizácii vďačný a cítim sa šťastný, že môžem pracovať s takým výnimočným trénerským štábom a zanietenou skupinou hráčov, ktorých spoločná tvrdá práca a oddanosť jeden k druhému vytvorili kultúru, na ktorú môžeme byť hrdí,“ povedal Tourigny pre nhl.com.
Foote pôsobil v minulom ročníku ako hlavný kormidelník Vancouveru. Canucks ho prepustili už po jednej sezóne, keď skončili v základnej časti na poslednom 32. mieste. Bývalý kanadský obranca predtým pracoval vo Vancouveri tri roky ako asistent trénera.