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Utah predĺžil zmluvu s Tourignym, do realizačného tímu pribudol Foote

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Tréner Adam Foote počúva počas tlačovej konferencie 15. mája 2025. Foto: TASR/AP

Tourigny viedol mužstvo od roku 2021, keď ešte klub fungoval pod názvom Arizona Coyotes.

Autor TASR
Salt Lake City 22. júna (TASR) - Vedenie klubu NHL Utah Mammoth sa dohodlo s hlavným trénerom Andrem Tourignym na predĺžení zmluvy. Päťdesiatdvaročný Kanaďan podpísal v pondelok nový viacročný kontrakt, ten súčasný mu mal vypršať o rok. Klub takisto oznámil príchod Adama Footea na striedačku, v tíme pokračuje aj doterajší asistent trénera Blaine Forsythe.

Tourigny viedol mužstvo od roku 2021, keď ešte klub fungoval pod názvom Arizona Coyotes. Tím sa pod jeho vedením dostal v uplynulej sezóne prvýkrát do play off, v 1. kole nestačil na Vegas Golden Knights (2:4 na zápasy). „Som organizácii vďačný a cítim sa šťastný, že môžem pracovať s takým výnimočným trénerským štábom a zanietenou skupinou hráčov, ktorých spoločná tvrdá práca a oddanosť jeden k druhému vytvorili kultúru, na ktorú môžeme byť hrdí,“ povedal Tourigny pre nhl.com.

Foote pôsobil v minulom ročníku ako hlavný kormidelník Vancouveru. Canucks ho prepustili už po jednej sezóne, keď skončili v základnej časti na poslednom 32. mieste. Bývalý kanadský obranca predtým pracoval vo Vancouveri tri roky ako asistent trénera.
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