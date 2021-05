Utah premiérovo zvíťazil v základnej časti, Lakers musia hrať play in

NBA - výsledky:



New York - Boston 96:92, Toronto - Indiana 113:125

Washington - Charlotte 115:110

San Antonio - Phoenix 121:123

Golden State - Memphis 113:101

Atlanta - Houston 124:95

Brooklyn - Cleveland 123:109

Philadelphia - Orlando 128:117

Detroit - Miami 107:120

Chicago - Milwaukee 118:112

Minnesota - Dalas 136:121

New Orleans - LA Lakers 98:110

Oklahoma City - LA Clippers 117:112

Portland - Denver 132:116

Sacramento - Utah 99:121

Vyraďovacia časť NBA 2020/2021:



Východná konferencia - play off:



Philadelphia - nasadený č.8



Brooklyn - nasadený č.7



Milwaukee - Miami



New York - Atlanta



play in o post nasadeného č.7: Boston - Washington



play in o postup do zápasu o nasadený post č.8: Indiana - Charlotte



Západná konferencia - play off:



Utah - nasadený č.8



Phoenix - nasadený č.7



Denver - Portland



Los Angeles Clippers - Dallas



play in o post nasadeného č.7: Los Angeles Lakers - Golden State



play in o postup do zápasu o nasadený post č.8: Memphis - San Antonio



Washington 17. mája (TASR) - Víťazom základnej časti basketbalovej NBA sa stal prvýkrát v histórii tím Utah Jazz. Rozhodlo sa o tom až v posledný hrací deň, v ktorom zverenci trénera Quina Snydera zvíťazili v Sacramente 121:99. Utah dosiahol o jeden duel lepšiu bilanciu ako Phoenix.Portland zvíťazil nad Denverom 132:116 a zaistil si 6. priečku a priamy postup do play off. Obhajcom titulu Los Angeles Lakers nestačil ani úspech na palubovke New Orleans 110:98, skončili na 7. mieste. Znamená to, že musia hrať play in. V ňom sa stretnú s Golden State a v prípade víťazstva si zabezpečia post nasadenej sedmičky. Ak prehrajú, budú mať ešte šancu v súboji s víťazom zápasu Memphis - San Antonio získať post nasadenej osmičky.Vo Východnej konferencii sa v posledný hrací deň bojovalo predovšetkým o nasadenie do play in. Washington zvíťazil nad Charlotte 115:110 a obsadil ôsmu priečku o lepšie vzájomné zápasy pred Indianou. Pacers nastúpia v play in z 9. pozície proti Charlotte.