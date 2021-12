Utah Jazz ukončil osemzápasovú víťaznú šnúru

Výsledky:



Orlando - Miami 105:115,

Atlanta - Denver 115:133,

Boston - Golden State 107:111,

New Orleans - Milwaukee 116:112 pp,

Utah - San Antonio 126:128,

Portland - Charlotte 125:116,

Sacramento - Memphis 105:124,

Minnesota - LA Lakers 110:92

New York 18. decembra (TASR) - Basketbalisti Utahu Jazz ukončili v noci na sobotu osemzápasovú víťaznú šnúru v zámorskej NBA, keď doma podľahli San Antoniu 126:128. Rozhodujúci kôš dal za dva body 14,9 sekundy pred koncom Lonnie Walker.Tretí tím Východnej konferencie Milwaukee prehral na palubovke New Orleansu 112:116 po predĺžení. Za víťazov dal Devonte Graham 26 bodov, keď premenil osem trojok. Bucks mali k dispozícii iba deväť hráčov, chýbali im Jannis Antetokunmpo, Khris Middleton a čerstvo musel nastúpiť do izolácie aj Bobby Portis.