Utah vystužil defenzívu získal Sergačova z Tampy a Marina z New Jersey

Las Vegas 29. júna (TASR) - Klub NHL Utah HC výrazne posilnil svoju defenzívu, keď počas druhého draftového dňa angažoval dvoch skúsených obrancov. Z Tampy Bay získal ruského hokejistu Michaila Sergačova a z New Jersey ďalšou výmenou Johna Marina. Informovala o tom agentúra AP.



Klub, ktorý sa medzi sezónami presídlil z Arizony do Salt Lake City, sa počas draftu postaral o poriadny rozruch. Prekvapením je najmä výmena Sergačova, ktorý bol oporou Tampy pri ziskoch dvoch Stanleyho pohárov (2020, 2021). Uplynulú sezónu mu nahlodali zranenia, pre ktoré stihol odohrať v základnej časti iba 34 zápasov so ziskom dvoch gólov a 19 asistencií. V dvoch dueloch play off pridal asistenciu.



Utah za neho obetoval švajčiarskeho beka J.J. Mosera, talentovaného útočníka Conora Geekieho, 199. voľbu v tohtoročnom drafte a voľbu v 2. kole budúcoročného draftu. Dvadsaťštyriročný Moser patril medzi najviac vyťažovaných hráčov Coyotes, v 80 stretnutiach minulého ročníka zaznamenal päť gólov a 21 asistencií. Tampe, ktorej dres oblieka aj slovenský obranca Erik Černák, sa týmto trejdom otvoril priestor pod platovým stropom, ten by podľa TSN mohli "blesky" využiť na podpis novej zmluvy s kapitánom Stevenom Stamkosom.



Klub zo Salt Lake City získal aj Marina z Devils výmenou za voľbu v 49. kole tohtoročného draftu a voľbu v 2. kole budúcoročného draftu, ktorá pôvodne patrila Edmontonu. Dvadsaťsedemročný bek bol spoluhráč slovenského obrancu Šimona Nemca, do New Jersey prišiel pred dvomi rokmi z Pittsburghu. V 75 dueloch minulej sezóny si pripísal štyri góly a 21 asistencií.