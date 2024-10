Utah zažil víťaznú premiéru,prvý gól dal Guenther,na ľade aj Markkanen

New York 9. októbra (TASR) - Udalosťou úvodnej zámorskej noci v NHL bola úspešná premiéra nového tímu Utah Hockey Club. Ligový nováčik, ktorý sa v lete expresne rýchlo presťahoval do Salt Lake City z Arizony, zvíťazil v prvom zápase v domácom Delta Center nad hokejistami Chicaga 5:2.



Počas slávnostného úvodu priniesol puk do haly na korčuliach fínsky basketbalista Lauri Markkanen, hráč miestneho klubu NBA Utah Jazz. V strede ľadovej plochy sa puku ujali Ryan a Ashley Smithovci, majitelia Utahu HC a Utahu Jazz. "Vďaka, že ste tu. Ďakujeme, že ste zaplnili halu do posledného miesta. Urobme ju najhlučnejším štadiónom v NHL. Poďme na to," vyhlásil Ryan Smith, ktorý následne vhodil slávnostné buly medzi kapitánov Claytona Kellera a Nicka Foligna.



Utah rozbehol duel vo veľkom štýle, v prvej tretine prestrieľal súpera 7:3 a vybudoval si dvojgólový náskok. Historický prvý gól nováčika strelil Dylan Guenther, ktorý sa presadil strelou z prvej po prihrávke Michaela Kesselringa a v 5. minúte poslal domácich do vedenia. Guenther strelil v zápase napokon dva góly, keď v závere zvýšil na 4:2 do prázdnej bránky.



"Toto je história. Prihodí sa to iba raz za život, takže sa to snažíte vstrebať všetko do poslednej kvapky. Myslím si, že všetci sme cítili nervozitu a to je dobrá vec. Chceme mať trochu nervy pred prvým zápasom sezóny, zvlášť pri takomto scenári. Bolo to ´super cool´, niečo, na čo budem spomínať do konca života," vyznal sa pre nhl.com Keller. Ten strelil druhý gól domácich a stal sa tak prvým kapitánom, ktorý skóroval v inauguračnom zápase od 2. októbra 1999, keď to dokázal Kelly Buchberger z Atlanty Thrashers.



Utah sa stal ôsmym klubom v expanznej ére (od ročníka 1967/1968), ktorý vyhral svoj premiérový zápas v NHL. Za uplynulých 30 rokov to pred ním dokázal len Vegas (2017/2018).



Slávnostným ceremoniálom sa začal aj duel v floridskom Sunrise. Úradujúci šampión pred prvým domácim zápasom vyvesil pod strop svojej haly majstrovskú vlajku a následne zdolal Boston 6:4. Panthers majú spomedzi všetkých tímov súťaže najvyššiu úspešnosť v otváracích dueloch sezóny, ak v nich hrajú doma - 92,3 percenta (11 víťazstiev, dve prehry za bod). Kapitán "panterov" Aleksander Barkov sa stal tretím hráčom histórie, ktorý zaznamenal asistenciu v desiatom domácom otváracom zápase v rade. Pred ním to dokázali už len legendárni Jaromír Jágr (10 zápasov) a Wayne Gretzky (13).