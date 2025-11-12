< sekcia Šport
Utah zdolal Indianu 152:128, Markkanen dal 35 bodov
Zraneniami poznačená Indiana utrpela 10 prehru z 11 zápasov a vyrovnala doposiaľ najhoršiu bilanciu z úvodu sezóny z ročníka 1988/89.
Autor TASR,aktualizované
New York 12. novembra (TASR) - Fínsky basketbalista Lauri Markkanen pomohol 35 bodmi k domácemu víťazstvu Utahu nad finalistom uplynulého ročníka NBA Indianou 152:128. Jeho spoluhráč Ace Bailey, ktorého Utah draftoval toto leto, pridal 20 bodov.
Obhajca titulu z Oklahomy zdolal doma Golden State 126:102, Shai Gilgeous-Alexander k tomu prispel 28 bodmi a 11 asistenciami. Jeho spoluhráč Chet Holmgren predviedol perfektný strelecký výkon keď zaznamenal 23 bodov a 11 doskokov. Premenil všetkých deväť pokusov z hry, oba trojkové a všetky tri trestné hody. „Nemyslel som na to počas hry. Snažil som sa len robiť čo viem, chcel som vyhrať. Až po zápase mi došlo čo som dokázal. Ale vedel som, že strieľam celkom dobre,“ citovala agentúra AP.
Nikola Jokič z Denveru strelil 35 bodov a mal 15 doskokov, Nuggets zvíťazili v piatom zápase za sebou. Sacramento zdolali 122:108.
NBA-výsledky:
Brooklyn Nets - Toronto Raptors 109:119 (30:28, 22:32, 29:29, 28:30)
najviac bodov: Claxton a Porter po 21, Clowney 18 - Ingram 25, Quickley 24, Barnes 15 (11 doskokov)
New York Knicks - Memphis Grizzlies 133:120 (42:30, 35:24, 37:39, 19:27)
najviac bodov: Brunson 32 (10 asistencií), Briges 22, Towns 21 (13 doskokov) - Aldama a Jackson po 19, Wells 18
Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors 126:102 (34:25, 29:19, 44:28, 19:30)
najviac bodov: Gilgeous-Alexander 28 (11 asistencií), Holmgren 23 (11 doskokov), Joe 18 - Kuminga 13, Butler a Spencer po 12
Utah Jazz - Indiana Pacers 152:128 (38:34, 32:23, 44:34, 38:37)
najviac bodov: Markkanen 35, Bailey a Mychailjuk po 20 - Siakam 27, Nembhard 25, Nesmith 17
Philadelphia 76ers - Boston Celtics 102:100 (23:22, 28:19, 20:36, 31:23)
najviac bodov: Edwards 22, Maxey 21, Grimes 18 - Brown 24, White 18, Simons 17
Sacramento Kings - Denver Nuggets 108:122 (34:33, 22:27, 26:25, 26:37)
najviac bodov: Eubanks a Sabonis po 19, DeRozan 18 - Jokič 35 (15 doskokov), Murray 23, Gordon 17
