Utah získal cez waiver od Toronta obrancu Mermisa

New York 13. decembra (TASR) - Hokejový obranca Dakota Mermis sa v rámci zámorskej NHL sťahuje z Toronta do Utahu. Hockey Club ho získal cez waiver, kam ho umiestnili Maple Leafs.



Toronto dalo s Mermisom na waiver aj útočníka Alexa Nylandera, ale po ňom v priebehu 24 hodín nesiahol žiadny klub NHL a tak putuje na farmu do AHL. Informáciu priniesol web tsc.ca.



Mermis v tejto sezóne nenastúpil v NHL ani na jeden zápas, na farme odohral za Toronto Marlies tri stretnutia, v ktorých mal jednu asistenciu. Tridsaťročný obranca podpísal s Torontom zmluvu v lete, v minulej sezóne hral za Minnesotu Wild. V profilige nastúpil na 74 zápasov, dal štyri góly a pridal osem asistencií.