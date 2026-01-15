< sekcia Šport
Utahu nestačilo ani 43 bodov Sensabaugha, v Chicagu prehral 126:128
Clippers zdolal Washington Wizards 119:105 a pripísal si štvrtú výhru v sérii, hostia zaznamenali naopak štvrtú prehru za sebou.
Autor TASR
New York 15. januára (TASR) - Basketbalisti Chicaga Bulls zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NBA nad Utahom Jazz 128:126. Hosťom nestačilo na triumf ani 43 bodov od Bricea Sensabaugha, domácich potiahol 35 bodmi čiernohorský pivot Nikola Vučevič. Negatívnu sériu natiahli hráči Brooklynu Nets, ktorí prehrali piaty duel za sebou, keď podľahli poslednému tímu Západnej konferencie New Orleans Pelicans 113:116. Los Angeles Clippers zdolal Washington Wizards 119:105 a pripísal si štvrtú výhru v sérii, hostia zaznamenali naopak štvrtú prehru za sebou.
NBA - výsledky:
Indiana - Toronto 101:115, Philadelphia - Cleveland 107:133, Chicago - Utah 128:126, New Orleans - Brooklyn 116:113, Dallas - Denver 109:118, Sacramento - NY Knicks 112:101, LA Clippers - Washington 119:105
