< sekcia Šport
Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili nad Podbrezovou 2:0
Dunajská Streda začala zápas výborne, keď po 9. minútach išla do vedenia.
Autor TASR
Dunajská Streda 14. septembra (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v nedeľňajšom zápase 7. kola Niké ligy nad FK Železiarne Podbrezová 2:0 a poskočili na 2. miesto tabuľky. Na vedúcu Trnavu strácajú bod. Podbrezová je siedma.
Dunajská Streda začala zápas výborne, keď po 9. minútach išla do vedenia. Redzič dostal výbornú loptu na pravej strane, spätnú prihrávku Greuber nestihol, ale Dukanovič z päťky poslal do brány – 1:0. Po góle prevzali iniciatívu hostia, ktorí držali loptu viac na kopačkách, ale vážnejšiu šancu si nevypracovali. V 24. minúte Ouro trafil z diaľky hornú tyč, o tri minúty neskôr Niňaj trafil tesne vedľa. V 30. minúte Redzič pohrozil opäť z pravej strany, a ľavačkou prekonal Juričku – 2:0. Druhý polčas priniesol menej rozruchu, šance neprichádzali, hralo sa prevažne medzi dvomi šestnástkami. V 85. minúte Gruber mohol pridať tretí gól, ale na čiare čaroval Jurička. Dunajská Streda si už dvojgólové vedenie ustrážila bez problémov a získala ďalšie tri body do tabuľky.
Dunajská Streda začala zápas výborne, keď po 9. minútach išla do vedenia. Redzič dostal výbornú loptu na pravej strane, spätnú prihrávku Greuber nestihol, ale Dukanovič z päťky poslal do brány – 1:0. Po góle prevzali iniciatívu hostia, ktorí držali loptu viac na kopačkách, ale vážnejšiu šancu si nevypracovali. V 24. minúte Ouro trafil z diaľky hornú tyč, o tri minúty neskôr Niňaj trafil tesne vedľa. V 30. minúte Redzič pohrozil opäť z pravej strany, a ľavačkou prekonal Juričku – 2:0. Druhý polčas priniesol menej rozruchu, šance neprichádzali, hralo sa prevažne medzi dvomi šestnástkami. V 85. minúte Gruber mohol pridať tretí gól, ale na čiare čaroval Jurička. Dunajská Streda si už dvojgólové vedenie ustrážila bez problémov a získala ďalšie tri body do tabuľky.
Niké liga – 7. kolo:
FC DAC 1904 Dunajská Streda – FK Železiarne Podbrezová 2:0 (2:0)
Góly: 9. Dukanovič, 30. Redzič. Žlté karty: 34. Mendez, +90. Gueye – 61. Chyla, 86. Galčík, +90. Jurička Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Juhos, 4682 divákov.
DAC: Popović - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Mendez – Gruber (87. Herc), Tuboly, Ouro (72. Udvaros) – Redzic (87. Gagua), Djukanović (72. Gueye), Blaško (59. Sylla)
Podbrezová: Jurička - Mielke, Niňaj, Marković (83. Hakobyan) – Deml (65. Paluments), Paraj, Chyla (74. Kujabi), Havrylenko (46. Galčík) – Sanusi (83. Sallah), Štefánik, Šiler
FC DAC 1904 Dunajská Streda – FK Železiarne Podbrezová 2:0 (2:0)
Góly: 9. Dukanovič, 30. Redzič. Žlté karty: 34. Mendez, +90. Gueye – 61. Chyla, 86. Galčík, +90. Jurička Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Juhos, 4682 divákov.
DAC: Popović - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Mendez – Gruber (87. Herc), Tuboly, Ouro (72. Udvaros) – Redzic (87. Gagua), Djukanović (72. Gueye), Blaško (59. Sylla)
Podbrezová: Jurička - Mielke, Niňaj, Marković (83. Hakobyan) – Deml (65. Paluments), Paraj, Chyla (74. Kujabi), Havrylenko (46. Galčík) – Sanusi (83. Sallah), Štefánik, Šiler