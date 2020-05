Agbonlahor opísal boj s koronavírusom: Nikdy som sa necítil tak zle

Londýn 31. mája (TASR) - Bývalý futbalový útočník Gabriel Agbonlahor opísal svoje skúsenosti po nakazení koronavírusom. Pre portál skysports.com uviedol, že sa nikdy v živote necítil tak zle, ako po ochorení na COVID-19.



"Nakazil som sa 15. marca a nikdy som sa počas celého svojho života necítil tak zle. Príznaky boli veľmi zlé, nechcel by som, aby si niekto prešiel touto hroznou skúsenosťou. Ako som sa presvedčil, vírus je smrteľný."



Agbonlahor uviedol, že chápe niektorých hráčov z Premier League, ktorí v obavách z nakazenia nechcú trénovať. Patrí medzi nich kapitán anglického futbalového klubu FC Watford Troy Deeney, či stredopoliar FC Chelsea N'Golo Kante: "Prečo by mali riskovali svoje zdravie a zdravie svojich detí? Som si istý, že tak ako vo výcvikových centrách sú obaja schopní trénovať úplne rovnako aj u seba doma."



Agbonlahor ukončil svoju kariéru vo veku 32 rokov v marci 2019. Hral za Aston Villu, Watford a Sheffield Wednesday. Počas svojej kariéry odohral 406 zápasov, v ktorých zaznamenal 86 gólov.



Premier League by sa po pauze zavinenej pandémiou koronavírusu mala opäť rozbehnúť v stredu 17. júna. Vo Veľkej Británii evidovali v nedeľu dopoludnia celkovo 272.826 nakazených osôb koronavírusom a 38.376 úmrtí.