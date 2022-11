Útočník Baláž sa vrátil do Nitry, klub angažoval aj Kanaďana Dukea

Nitra 1. novembra (TASR) - Po odchode najproduktívnejšieho hráča tímu Adriána Holešinského pribudli do kádra hokejistov HK Nitra dvaja útočníci. Staronovou tvárou je Jozef Baláž, ktorý pod Zoborom pôsobil v uplynulej sezóne 2021/2022. Klub na oficiálnej stránke informoval aj o angažovaní 26-ročného Kanaďana Reida Dukea.



Duke absolvoval celú doterajšiu kariéru v zámorí, v uplynulých piatich sezónach pôsobil v AHL. Odohral v nej celkovo 165 zápasov, v ktorých nazbieral 49 kanadských bodov (25+24) a 151 trestných minút. "Nebolo jednoduché dostať ho k nám. Veríme, že mu Nitra sadne a pomôže nám dostať sa vyššie. Je to dôrazný typ centra so šikovnými rukami, ktorého sme sledovali a dobré referencie nám dodal aj obranca Macoy Erkamps, ktorý s ním pôsobil ešte v kanadských juniorkách," uviedol riaditeľ HK Nitra Miroslav Kováčik. Reid Duke bol prvý podpísaným hráčom v histórii klubu Vegas Golden Knights.



Baláž absolvoval v Nitre vydarenú sezónu 2021/2022, v ktorej sa s tímom dostal do extraligového finále a zároveň sa premiérovo dostal aj do reprezentácie. V 62 extraligových zápasoch nazbieral 39 bodov. Následne zamieril do Karlových Varov, ale v tíme českého extraligistu nemal dostatok priestoru. V 13 zápasoch zápasoch strelil dva góly. "Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dotiahnuť príchod týchto dvoch útočníkov. Pracovali sme na tom už dlhšie. Vyšlo to tak, že prichádzajú v situácii, keď odišiel Aďo Holešinský, avšak nebol to zámer. Jozefa dobre poznáme a tešíme sa z jeho návratu,“ dodal Kováčik.