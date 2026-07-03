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Útočník Baláž zamieril zo Žiliny do Košíc
Odchovanec Liptovského Mikuláša má za sebou bohaté skúsenosti z domácej aj zahraničnej scény.
Autor TASR
Košice 3. júla (TASR) - Ofenzívu hokejistov HC Košice posilnil Jozef Baláž. Dvadsaťsedemročný center prichádza do metropoly východu zo Žiliny. Odchovanec Liptovského Mikuláša má za sebou bohaté skúsenosti z domácej aj zahraničnej scény.
V uplynulej sezóne si za Žilinu pripísal v 48 stretnutiach spolu 23 bodov za osem gólov a 15 asistencií. Ďalšie dva body (0+2) pridal v šiestich dueloch štvrťfinále play off proti Popradu. V slovenskej extralige obliekal okrem dresu Žiliny aj farby Nitry a Trenčína, úvod svojej kariéry strávil prevažne v Česku, kde nastupoval za Vítkovice, Havířov, Porubu, Šumperk aj Karlove Vary.
Baláž si viackrát obliekol reprezentačný dres. V minulosti sa predstavil na majstrovstvách sveta do 18 aj do 20 rokov a skúsenosti zbieral aj v A-reprezentácii, za ktorú pravidelne nastupoval počas sezón 2021/22 až 2023/24.
„Touto cestou by som chcel pozdraviť všetkých fanúšikov, som rád, že si v nasledujúcej sezóne budem obliekať košický dres. V Steel Aréne som odohral veľa zápasov a vždy tu bola dobrá atmosféra. Teším sa na vás a vidíme sa čoskoro na štadióne,“ odkázal Baláž fanúšikom na facebookovej stránke košického klubu.
Gabriel Spilar, športový manažér HC Košice, k jeho príchodu uviedol: „Jožko je kvalitný slovenský hráč a navyše center, ktorého sme veľmi potrebovali a ktorý veríme, že nám dodá tú potrebnú skladačku do našej zostavy. Sme radi, že sme sa dokázali dohodnúť ako s hráčom, agentom, tak aj so Žilinou, kde by som chcel poďakovať Ferovi Skladanému za spoluprácu. Veríme, že Jožko bude u nás spokojný a vzájomne si pomôžeme.“
V uplynulej sezóne si za Žilinu pripísal v 48 stretnutiach spolu 23 bodov za osem gólov a 15 asistencií. Ďalšie dva body (0+2) pridal v šiestich dueloch štvrťfinále play off proti Popradu. V slovenskej extralige obliekal okrem dresu Žiliny aj farby Nitry a Trenčína, úvod svojej kariéry strávil prevažne v Česku, kde nastupoval za Vítkovice, Havířov, Porubu, Šumperk aj Karlove Vary.
Baláž si viackrát obliekol reprezentačný dres. V minulosti sa predstavil na majstrovstvách sveta do 18 aj do 20 rokov a skúsenosti zbieral aj v A-reprezentácii, za ktorú pravidelne nastupoval počas sezón 2021/22 až 2023/24.
„Touto cestou by som chcel pozdraviť všetkých fanúšikov, som rád, že si v nasledujúcej sezóne budem obliekať košický dres. V Steel Aréne som odohral veľa zápasov a vždy tu bola dobrá atmosféra. Teším sa na vás a vidíme sa čoskoro na štadióne,“ odkázal Baláž fanúšikom na facebookovej stránke košického klubu.
Gabriel Spilar, športový manažér HC Košice, k jeho príchodu uviedol: „Jožko je kvalitný slovenský hráč a navyše center, ktorého sme veľmi potrebovali a ktorý veríme, že nám dodá tú potrebnú skladačku do našej zostavy. Sme radi, že sme sa dokázali dohodnúť ako s hráčom, agentom, tak aj so Žilinou, kde by som chcel poďakovať Ferovi Skladanému za spoluprácu. Veríme, že Jožko bude u nás spokojný a vzájomne si pomôžeme.“