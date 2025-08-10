Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Útočník Bastian sa dohodol na ročnom kontrakte s Dallasom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V uplynulej sezóne nazbieral v 59 dueloch základnej časti desať bodov za štyri góly a šesť asistencií, celkovo odohral v profilige 276 stretnutí.

Autor TASR
Dallas 10. augusta (TASR) - Hokejový klub zo zámorskej NHL Dallas Stars sa dohodol na spolupráci s Kanaďanom Nathanom Bastianom. Dvadsaťsedemročný útočník bol po vypršaní kontraktu s New Jersey Devils neobmedzeným voľným hráčom. S Dallasom sa dohodol na ročnej zmluve v hodnote 775.000 dolárov.

Bastian pôsobil v organizácii Devils takmer nepretržite od roku 2016, kedy si ho „diabli“ vybrali v druhom kole draftu z 41. miesta. Jedinou výnimkou bolo krátke pôsobenie v Seattle Kraken, počas ktorého si pripísal 12 zápasov. V uplynulej sezóne nazbieral v 59 dueloch základnej časti desať bodov za štyri góly a šesť asistencií, celkovo odohral v profilige 276 stretnutí.
.

