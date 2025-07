Útočník Bellerive ide do Trenčína. Skúsený center, hovorí Bližňák

Trenčín 9. júla (TASR) - Novou posilou HK Dukla Trenčín sa stal kanadský hokejista Jordy Bellerive. Dvadsaťšesťročný útočník odohral päť sezón v nižšej zámorskej súťaži AHL, vlani pôsobil vo švédskom druholigovom tíme AIK Štokholm.



Bellerive nastúpil v dresoch Wilkes-Barre/Scranton Penguins, Lehigh Valley Phantoms, San Jose Barracuda a Syracuse Crunch v 277 zápasoch základnej časti AHL a získal 101 bodov (43+58). V play off pridal 17 stretnutí, strelil tri góly a mal aj jednu asistenciu. „Jordy je hráč, ktorý vhodne pasuje do nášho herného konceptu a veľmi nás teší, že sme sa dohodli na spolupráci. Napriek tomu, že má stále len 26 rokov, ide o pomerne skúseného centra s takmer 300 duelmi v AHL, čo je veľmi kvalitná vizitka. Poslednú sezónu si zahral finále v Allsvenskan v tíme AIK Štokholm a máme na neho veľmi dobré referencie,“ cituje športového manažéra Mária Bližňáka oficiálna klubová webstránka.



Kanadský útočník vlani prvýkrát zamieril do Európy. Za Štokholm si pripísal 28 bodov (10+18) v 45 stretnutiach dlhodobej časti. Vo „vyraďovačke“ odohral 18 duelov a mal bilanciu 4+5. „Je to typ hráča, ktorý je silný na puku aj okolo brány. Má výbornú prihrávku, vysoké hokejové IQ a taktiež vie byť fyzicky nepríjemný pre súpera. Popri hernej kvalite má skúsenosti aj s líderskými úlohami v tíme, ktoré získal počas pôsobenia v zámorských súťažiach, kde zastával pozíciu kapitána či asistenta,” dodal Bližňák.