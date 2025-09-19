< sekcia Šport
Útočník Blaško absolvuje mesačnú skúšku v HC Košice
Blaško sa narodil v Brne a Česko reprezentoval v mládežníckych kategóriách.
Autor TASR
Košice 19. septembra (TASR) - Do kádra tipsportligového tímu HC Košice pribudol 26-ročný český útočník so slovenským pasom Ján Blaško. V tíme úradujúceho majstra najvyššej slovenskej hokejovej súťaže absolvuje mesačnú skúšku. Košický klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Blaško sa narodil v Brne a Česko reprezentoval v mládežníckych kategóriách. V najvyššej slovenskej súťaži sa prvýkrát predstavil v sezóne 2019/2020, keď odohral päť zápasov v drese Dukly Trenčín. Za sebou má pôsobenie v nižšej zámorskej súťaži NAHL, hral aj v nižších súťažiach v Česku. V uplynulých troch sezónach hral v medzinárodnej Erste lige. V ročníku 2024/2025 nastúpil v drese DVTK Jegesmedvék Miškovec do 41 zápasov, v ktorých získal 11 kanadských bodov (10+1).
