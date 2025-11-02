< sekcia Šport
Útočník Blaško zamieril z Košíc do Prešova
Autor TASR
Prešov 2. novembra (TASR) - Do kádra hokejistov HC Prešov pribudol 26-ročný krídelník Ján Blaško. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Útočník, ktorý má slovenský aj český pas, začal prebiehajúcu sezónu 2025/2026 v drese HC Košice, no klub s ním po mesačnej skúške nepočítal. V drese „oceliarov“ nastúpil do 13 zápasov, v ktorých nebodoval a do štatistík mu pribudlo 10 trestných minút a jeden mínusový bod.
