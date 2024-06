Útočník Csányi sa po štyroch rokoch vrátil do HK Nitra

Nitra 3. júna (TASR) - Do kádra hokejistov HK Nitra pribudol 33-ročný útočník Karol Csányi, ktorý sa do klubu vrátil po štyroch rokoch. Klub informoval o prvej predsezónnej akvizícii na oficiálnej stránke.



Csányi odohral uplynulé tri sezóny v drese HKM Zvolen, predtým strávil jeden ročník vo farbách vtedajšieho extraligistu DVTK Jegesmedvék Miškovec. Dres Nitry si prvýkrát obliekol v sezóne 2017/2018 a neskôr aj v ročníku 2019/2020. V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo 323 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 36 gólov, 35 asistencií a 149 trestných minút. V roku 2023 reprezentoval Maďarsko na MS vo fínskom Tampere.