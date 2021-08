Útočník Csányi si vybojoval zmluvu s HKM Zvolen

Zvolen 20. augusta (TASR) - Slovenský hokejový extraligista HKM Zvolen si zmluvne zaviazal 30-ročného útočníka Karola Csányiho, ktorý v sezóne 2020/2021 pôsobil v Miškovci. Informovala o tom oficiálna stránka "bryndziarov."



Csányi svojimi výkonmi v prípravnom období presvedčil trénerov slovenského majstra, s ktorým následne podpísal zmluvu. "Záujem HKM Zvolen ma potešil, pretože som tento tím ako jedného z favoritov na titul sledoval aj v priebehu uplynulej sezóny. Páčil sa mi jeho štýl a som rád, že moja snaha po príchode do Zvolena presvedčila trénerov. Chcem prispieť k dosiahnutiu cieľov, ktoré sú vo Zvolene vždy najvyššie," povedal Csányi, ktorý odohral sezónu 2020/2021 vo vtedy ešte extraligovom klube DVTK Jegesmedvék Miškovec. V jeho drese nastúpil do 49 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 8 gólov, 8 asistencií, 10 trestných minút a 14 mínusových bodov. V najvyššej slovenskej súťaži už nastupoval aj za Nitru. Celkovo v nej doteraz odohral 141 zápasov, v ktorých získal 37 bodov (19+18).