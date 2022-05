Útočník Dávid Buc pokračuje v Michalovciach

Michalovce 16. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dávid Buc bude aj v sezóne 2022/2023 pôsobiť v HK Dukla Ingema Michalovce. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Buc začal sezónu 2021/2022 v drese Bratislava Capitals, v priebehu ročníka však zamieril do Michaloviec. V ich drese nastúpil celkovo do 41 stretnutí, v ktorých si do štatistík pripísal 12 gólov, 14 asistencií, 26 trestných minút a 11 plusových bodov. V najvyššej slovenskej súťaži si už obliekal aj dresy materského Popradu, Slovana Bratislava, Košíc, Žiliny, Trenčína a Banskej Bystrice.



Michalovský klub postupne zverejňuje mená hráčov, s ktorými počíta pre nasledujúcu sezónu. V kádri sú okrem Buca aj brankár Tomáš Vošvrda, obranca Adam Stripai a útočník Radovan Puliš.