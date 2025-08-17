Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
17. august 2025
Útočník Dunajskej Stredy Trusa má po zákroku Součeka zlomenú nohu

Na archívnej snímke hráč Matej Trusa. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Trusa odišiel z ihriska na nosidlách a následné vyšetrenie v prešovskej nemocnici.

Autor TASR
Dunajská Streda 17. augusta (TASR) - Slovenský futbalový útočník Matej Trusa bude niekoľko mesiacov chýbať svojmu tímu DAC 1904 Dunajská Streda. V sobotňajšom zápase Niké ligy na ihrisku Prešova (0:0) si po zákroku domáceho stredopoliara Filipa Součeka zlomil pravú nohu. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Trusa odišiel z ihriska na nosidlách a následné vyšetrenie v prešovskej nemocnici. „Vyšetrenia odhalili zlomeninu píšťaly na pravej nohe, ktoré si vyžiada viacmesačnú absenciu,“ informoval klubový lekár DAC Zsolt Fegyveres.

Dvadsaťštyriročný Trusa nastúpil v prebiehajúcej sezóne do troch ligových zápasov v drese DAC. V predošlých dvoch strelil za Dunajskú Stredu celkovo 22 ligových gólov.
