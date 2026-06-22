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Útočník Eliaš sa vrátil do materského HC Košice

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Eliaš odohral v rokoch 2019 - 2021 celkovo 47 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal tri góly a dve asistencie. V uplynulých štyroch sezónach si obliekal dres University of New England.

Autor TASR
Košice 22. júna (TASR) - Do kádra hokejistov HC Košice pribudol 24-ročný útočník Juraj Eliaš. Do materského klubu sa vrátil po piatich sezónach v zámorských univerzitných ligách. Košický klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

Eliaš odohral v rokoch 2019 - 2021 celkovo 47 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal tri góly a dve asistencie. V uplynulých štyroch sezónach si obliekal dres University of New England. V ročníku 2025/2026 mal v 28 zápasoch bilanciu 11 gólov a 14 asistencií.
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