Útočník Fabbri z Detroitu sa zranil, tímu nepomôže štyri týždne

Detroit 21. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Robby Fabbri bude pre zranenie v dolnej časti tela chýbať Detroitu Red Wings v zámorskej NHL štyri týždne. Dvadsaťsedemročný útočník nehral od 12. októbra, keď v úvodnom zápase sezóny strelil gól, ale jeho tím prehral na ľade New Jersey Devils 3:4.



Tréner Derek Lalonde uviedol, že zranenie nesúvisí s kolenom, ktoré Fabbriho vyradilo zo záveru minulej sezóny: "Bol to súboj pred koncom tretej tretiny s New Jersey. Na druhý deň trénoval s mužstvom, ale počas týždňa sa začal cítiť horšie. Lekári potom urobili ďalšie vyšetrenia a na základe nich posúdili, že mesiac bude mimo hry," uviedol podľa nhl.com.



Kanadský útočník odohral v predchádzajúcom ročníku len 8 zápasov, v ktorých zaznamenal 16 bodov (7+9). Fabbriho trápia zranenia od svojho vstupu do profiligy v sezóne 2015/16. Počas pôsobenia v St. Louis absolvoval tri operácie krížneho väzu. S Blues získal v roku 2019 Stanleyho pohár.