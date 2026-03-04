Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Útočník Frank sa dohodol s Washingtonom na novej dvojročnej zmluve

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Frank debutoval vo farbách Capitals v ročníku 2024/25.

Autor TASR
Washington 4. marca (TASR) - Americký hokejista Ethen Frank podpísal s klubom NHL Washington Capitals nový dvojročný kontrakt. Zmluva začne platiť od budúceho ročníka, 28-ročný útočník zarobí dva milióny dolárov za sezónu.

Frank debutoval vo farbách Capitals v ročníku 2024/25. Spoluhráč slovenského obrancu Martina Fehérváryho nastúpil v tejto sezóne za Washington v 52 stretnutiach, v ktorých strelil 11 gólov a pridal 12 asistencií. Súčasná dvojročná zmluva s ročným platom 775.000 dolárov mu vyprší na konci júna, ak by nepodpísal novú, stal by sa 1. júla neobmedzeným voľným hráčom. Informoval o tom portál TSN.ca.
