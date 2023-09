Útočník Füllkrug prestúpil do Borussie Dortmund

Berlín 1. septembra (TASR) - Nemecký futbalista Niclas Füllkrug prestúpil z Werderu Brémy do Borussie Dortmund. Bundesligový vicemajster zaplatil za 30-ročného útočníka 15 miliónov eur a podpísal s ním zmluvu do júna 2026. Informovala AFP.



Füllkrug bol v minulej sezóne najlepší kanonier najvyššej domácej súťaže so 16 gólmi, ktoré nastrieľal v 28 zápasoch. Rovnaký počet presných zásahov zaznamenal aj Christopher Nkunku z RB Lipsko.



"Dortmund je špeciálny klub. Som rád, že prejavil o mňa záujem. Neváhal som ani chvíľu," vyhlásil Füllkrug.