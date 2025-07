Útočník Guibero posilnil Trenčín, naposledy pôsobil v Bielorusku

Trenčín 9. júla (TASR) - Útočník Rayan Elie Guibero z Pobrežia Slonoviny je novou akvizíciou futbalistov AS Trenčín. Do tímu Niké ligy prišiel z Bieloruska, kde hral naposledy v drese BATE Borisov.



„Som nadšený a poctený, že môžem byť súčasťou klubu s históriou a veľkým potenciálom. Je to vzrušujúca nová etapa mojej kariéry a už sa teším, ako prispejem k tímovému úspechu,“ povedal 21-ročný Guibero pre klubový web. Sezónu 2023/2024 odštartoval v Moldavsku, kde pôsobil v tíme Saksan, následne si vyskúšal aj pôsobenie v Azerbajdžane v klube Lokbatan. Najvýraznejšie sa ukázal v sezóne 2024/2025, keď zamieril do Bieloruska. V tamojšej najvyššej súťaži hral za FK Smorgon a BATE Borisov, kde zaznamenal 17 ligových štartov a tri presné zásahy.



Po skončení zmluvy v Bielorusku sa rozhodol pokračovať vo svojej kariére v Trenčíne. „Hrávam predovšetkým ako ľavý krídelník. Medzi moje prednosti patria dribling, rýchlosť, technika a videnie hry, vďaka čomu môžem byť prínosom. Tím tvorí skupina talentovaných a motivovaných hráčov a už teraz sa cítim ako súčasť kolektívu. Mesto je veľmi príjemné a pohostinné a teším sa, ako ho budem môcť lepšie spoznať,“ dodal Guibero.