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Útočník Hájnik sa po roku vracia do Prešova
Dvadsaťtriročný útočník sa do tímu vracia po roku strávenom v Detve.
Autor TASR
Prešov 28. júna (TASR) - Slovenský hokejový klub HC Prešov priviedol do tímu ofenzívnu posilu v podobe Dávida Hájnika. Dvadsaťtriročný útočník sa do tímu vracia po roku strávenom v Detve. Účastník Tipsport ligy o tom informoval na sociálnych sieťach.
Hájnik pôsobil v Prešove v minulej sezóne, v ktorej odohral za „koňarov“ len dve stretnutia. Zvyšok ročníka strávil v druhej najvyššej súťaži v drese Detvy, v ktorej bol platným členom zostavy, keď si v 30 zápasoch pripísal sedem gólov i sedem asistencií. V minulosti pôsobil v extralige v Poprade, Michalovciach, Nových Zámkoch a v Slovane Bratislava.
Hájnik pôsobil v Prešove v minulej sezóne, v ktorej odohral za „koňarov“ len dve stretnutia. Zvyšok ročníka strávil v druhej najvyššej súťaži v drese Detvy, v ktorej bol platným členom zostavy, keď si v 30 zápasoch pripísal sedem gólov i sedem asistencií. V minulosti pôsobil v extralige v Poprade, Michalovciach, Nových Zámkoch a v Slovane Bratislava.