Útočník Hamráček sa vrátil do HC Prešov
Autor TASR
Prešov 7. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Lukáš Hamráček bude opäť pôsobiť v HC Prešov. Nováčikovi najvyššej súťaže pomohol v sezóne 2024/2025 k postupu zo Slovenskej hokejovej ligy, no prebiehajúci ročník začal v drese TEBS Bratislava v nižšej súťaži. Prešovský klub informoval o staronovej akvizícii na sociálnych sieťach.
Hamráček odohral za bratislavský tím 42 zápasov, v ktorých nazbieral 36 kanadských bodov (9+27). V najvyššej slovenskej súťaži si už obliekal aj dresy Banskej Bystrice, Liptovského Mikuláša, Spišskej Novej Vsi a Michaloviec. Celkovo v nej doteraz odohral 194 zápasov, v ktorých nazbieral 40 kanadských bodov (19+21).
