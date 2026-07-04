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Útočník Holešinský sa vrátil do Nitry
Tridsaťročný krídelník už v Nitre pôsobil v rokoch 2020 až 2023. Nitrania o tom informovali na svojom webe.
Autor TASR
Nitra 4. júla (TASR) - Vedenie úradujúceho majstra slovenskej hokejovej Tipsport ligy HK Nitra sa dohodlo na zmluve s útočníkom Adriánom Holešinským. Bronzový olympijský medailista strávil uplynulé sezóny v českej Tipsport extralige.
Tridsaťročný krídelník už v Nitre pôsobil v rokoch 2020 až 2023. Nitrania o tom informovali na svojom webe.
Tridsaťročný krídelník už v Nitre pôsobil v rokoch 2020 až 2023. Nitrania o tom informovali na svojom webe.