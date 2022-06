Útočník Hovorka skončil v Liptovskom Mikuláši a vrátil sa do Žiliny

Žilina 21. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Hovorka bude v sezóne 2022/2023 pôsobiť v druhej najvyššej súťaži - Slovenskej hokejovej lige. Bývalý reprezentant sa dohodol na spolupráci s klubom Vlci Žilina, ktorý o tom informoval na oficiálnej stránke.



Hovorka bol v uplynulom ročníku 2021/2022 hráč extraligového Liptovského Mikuláša, za ktorý odohral v základnej časti 44 zápasov so ziskom 28 kanadských bodov (6 gólov, 22 asistencií). Tím obsadil posledné miesto a v baráži, práve proti Žiline, napokon obhájil extraligovú príslušnosť. Hovorka prispel k zotrvaniu Liptákov v najvyššej súťaži tromi gólmi.



Pre 37-ročného útočníka ide o návrat do známeho prostredia. V Žiline už hral v sezóne 2016/2017, keď klub účinkoval v najvyššej súťaži. Hovorka bol vtedy so 60 kanadskými bodmi (23+37) druhý v poradí produktivity základnej časti.