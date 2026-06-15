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Útočník Hudec zamieril z Trenčína do Prešova
Hudec odohral v najvyššej slovenskej súťaži počas 13 sezón 611 zápasov, v ktorých nazbieral 150 kanadských bodov za 77 gólov a 73 asistencií.
Autor TASR
Prešov 15. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Denis Hudec zmenil pôsobisko po dlhoročnom pôsobení v Dukle Trenčín. V kariére bude pokračovať v HC Prešov, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.
Hudec odohral v najvyššej slovenskej súťaži počas 13 sezón 611 zápasov, v ktorých nazbieral 150 kanadských bodov za 77 gólov a 73 asistencií. V najvyššej slovenskej súťaži si obliekal iba dres Trenčína a slovenskej „dvadsiatky.“
Hudec odohral v najvyššej slovenskej súťaži počas 13 sezón 611 zápasov, v ktorých nazbieral 150 kanadských bodov za 77 gólov a 73 asistencií. V najvyššej slovenskej súťaži si obliekal iba dres Trenčína a slovenskej „dvadsiatky.“