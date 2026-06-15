Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. jún 2026Meniny má Vít
< sekcia Šport

Útočník Hudec zamieril z Trenčína do Prešova

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hudec odohral v najvyššej slovenskej súťaži počas 13 sezón 611 zápasov, v ktorých nazbieral 150 kanadských bodov za 77 gólov a 73 asistencií.

Autor TASR
Prešov 15. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Denis Hudec zmenil pôsobisko po dlhoročnom pôsobení v Dukle Trenčín. V kariére bude pokračovať v HC Prešov, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.

Hudec odohral v najvyššej slovenskej súťaži počas 13 sezón 611 zápasov, v ktorých nazbieral 150 kanadských bodov za 77 gólov a 73 asistencií. V najvyššej slovenskej súťaži si obliekal iba dres Trenčína a slovenskej „dvadsiatky.“
.

Neprehliadnite

Peter Pellegrini je vo funkcii prezidenta dva roky

Carolina zdolala v šiestom finále Vegas 3:0 a získala Stanleyho pohár

OTESTUJTE SA: Poznáte tieto dovolenkové destinácie?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Víkend zamieša karty, potom nás poteší slnko