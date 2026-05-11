Útočník Jankowski predĺžil kontrakt s Carolinou o ďalšie dva roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Raleigh 11. mája (TASR) - Útočník Mark Jankowski zostane v klube zámorskej hokejovej NHL Carolina Hurricanes až do konca sezóny 2027/2028. Finalista Východnej konferencie sa s ním dohodol na predĺžení kontraktu o ďalšie dva roky s priemerným ročným platom 1,85 milióna amerických dolárov.

Tridsaťjedenročný Jankowski je stabilnou súčasťou štvrtej útočnej formácie Caroliny a v ôsmich zápasoch prebiehajúcej vyraďovačky si pripísal jednu asistenciu. Dva góly mu arbitri neuznali po analýze videozáznamu. V základnej časti nazbieral 21 bodov (11+10) v 68 stretnutiach. „Mark do našej organizácii výborne zapadol,“ uviedol vo vyhlásení generálny manažér klubu Eric Tulsky. „Dokázal, že dokáže prispieť rôznymi spôsobmi, a sme radi, že sa rozhodol zostať v klube.“

Hurricanes prešli dvoma kolami play off NHL bez prehry a v konferenčnom finále čakajú na víťaza série medzi Montrealom a Buffalom.
