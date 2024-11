Útočník Jedlička podpísal zmluvu s farmou Colorada Avalanche

Colorado 19. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Maroš Jedlička podpísal zmluvu s tímom Colorado Eagles, ktorý pôsobí vo farmárskej súťaži AHL ako záložný tím NHL Colorada Avalanche. Pre 22-ročného útočníka to bude prvá skúsenosť so zámorským hokejom. Eagles o tom informovali na oficiálnej stránke.



"Lavíny" získali Jedličku v drafte v roku 2023, siahli po ňom v závere posledného 7. kola z 219. miesta. Pred sezónou 2023/2024 sa zúčastnil kempu, no na jeho konci sa zranil a prišiel o celý ročník. Pred sezónou 2024/2025 sa dohodol na zmluve s českým extraligistom z Brna. Za Kometu nastúpil do 12 zápasov, v ktorých získal dva kanadské body za asistencie a koncom októbra v klube skončil.