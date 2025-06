Útočník Johansson pokračuje v Minnesote, podpísal ročný kontrakt

St. Paul 2. júna (TASR) - Švédsky hokejista Marcus Johansson bude v zámorskej NHL naďalej obliekať dres Minnesoty. Tridsaťštyriročný útočník podpísal s Wild ročný kontrakt v hodnote 800-tisíc dolárov.



Johansson prišiel do Minnesoty vo februári 2023 z Washingtonu Capitals výmenou za draftový výber. V minulej sezóne odohral v základnej časti 72 stretnutí a zaznamenal 34 bodov (11+23). Umiestnil sa na šiestom mieste v tíme v počte bodov a asistencií. V piatich dueloch play off mal dve asistencie. Wild vypadli v prvom kole play off s Vegas Golden Knights 1:4 na zápasy.



Washington ho draftoval v roku 2009 z 24. miesta (1. kolo) a v jeho organizácii pôsobil do roku 2017. V profilige hral aj za New Jersey, Boston, Buffalo, Seattle. V dlhodobej časti nastúpil v 983 dueloch a dosiahol 517 bodov (185+332). V bojoch o Stanleyho pohár odohral 114 duelov s bilanciou 16+31.



Johansson reprezentoval Švédsko na ZOH 2014 v Soči, kde získal s tímom striebornú medailu. V najcennejšom drese aj na uplynulých dvoch MS a v oboch prípadoch pomohol „Tre Kronor“ k vybojovaniu bronzu. Informovala o tom oficiálna stránka Minnesoty Wild.