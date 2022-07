Útočník Jovič prestúpil z Realu Madrid do Fiorentiny

Florencia 8. júla (TASR) - Srbský futbalový reprezentant Luka Jovič bude vo svojej kariére pokračovať v AC Fiorentina. Do talianskeho klubu prestúpil z Realu Madrid, kde sa počas troch sezón nepresadil do základnej zostavy.



Jovič prišiel do Realu v roku 2019 z Eintrachtu Frankfurt, no v španielskej La Lige skóroval spolu iba trikrát. V jarnej časti uplynulej sezóny sa do Frankfurtu vrátil na hosťovanie. V minulosti pôsobil aj v Crvenej Zvezde Belehrad a v Benfike Lisabon. Informovala agentúra DPA.