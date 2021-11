Útočník Komarov sa lúči s Islanders, pokračovať by mal v SKA Petrohrad

New York 11. novembra (TASR) - Útočník Leo Komarov predčasne ukončí svoje pôsobenie v tíme zámorskej hokejovej NHL New York Islanders a v kariére by mal podľa informácií zámorských médií pokračovať v SKA Petrohrad.



Tridsaťštyriročný hráč sa v aktuálnej sezóne predstavil iba v stretnutí Islanders proti Floride 16. októbra, v ktorom si nepripísal žiadny bod. Islanders ho zaradili na waiver listinu.



"Rodák z estónskej Narvy má za sebou poslednú sezónu zo štvorročného kontraktu v hodnote 12 miliónov USD, ktorý podpísal v roku 2018," informoval portál tsn.ca.



Komarov počas kariéry v NHL, ktorú odštartoval v roku 2012, odohral 491 duelov za Toronto a New York s bilanciou 63 gólov a 170 bodov.