Útočník Kundrik predĺžil kontrakt s HK Poprad

Poprad 11. júna (TASR) - Útočník Peter Kundrik bude pokračovať v kádri hokejistov HK Poprad aj v nasledujúcej sezóne. S extraligistom sa dohodol na predĺžení zmluvy, informoval klub na svojej webstránke.



Dvadsaťtriročného hráča čaká piata sezóna v Poprade a celkovo šiesta v extralige. "Aj napriek tomu, že som dostal aj iné ponuky, tak som sa rozhodol pre tú popradskú, ktorá bola veľmi korektná. V neposlednom rade zavážilo aj to, že som tu doma, mám tu rodinu a priateľov. Čo sa týka tímového cieľa, ten je jasný, chceme vystúpiť na najvyšší stupienok, ktorý nám chýba a preto máme veľkú motiváciu," uviedol Kundrik.



"Peter je náš odchovanec, je to mladý a šikovný chalan. Je silný a výborný korčuliar. Očakávam od neho nátlakovú hru, hru do tela a výborné oslabovky. Je to srdciar, ktorý nechá na ľade všetko. Som rád, že ostáva u nás a verím, že dodá aj nejaké body navyše,“ povedal o ňom riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.



Kundrik hral okrem Popradu v najvyššej súťaži aj za bratislavský Slovan, v 189 dueloch nazbieral spolu 25 bodov za 13 gólov a 12 asistencií. Slovensko reprezentoval v roku 2018 na MS do 20 rokov.