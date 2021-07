Útočník Leverkusenu Pohjanpalo mal pozitívny test na koronavírus

Berlín 15. júla (TASR) - Fínsky futbalista Joel Pohjanpalo mal pozitívny test na koronavírus. Dvadsaťšesťročný útočník je v karanténe a vynechá tréningový kemp Bayeru Leverkusen v rakúskom Zell am See, informovala agentúra DPA.



Pohjanpalo mal pozitívny test krátko po návrate z dovolenky, ktorú absolvoval po EURO 2020. Na ňom Fíni pri svojej premiérovej účasti na kontinentálnom šampionáte neprenikli zo skupinovej fázy do osemfinále. Pohjanpalo neprišiel do kontaktu s nikým z tímu "farmaceutov", ktorý tak môže normálne pokračovať v príprave na novú sezónu.



Bayer nastúpi v 1. kole najvyššej nemeckej súťaže 14. augusta na pôde Unionu Berlín.