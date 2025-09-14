< sekcia Šport
Útočník Liberca Petrovský má zlomenú čeľusť, pauzovať bude 6 týždňov
Autor TASR
Liberec 14. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Servác Petrovský z Liberca má zlomenú čeľusť a svojmu tímu bude chýbať približne šesť týždňov. V piatkovom zápase českej extraligy proti Pardubiciam inkasoval do tváre puk po strele od modrej čiary. Nasledoval prevoz do nemocnice s následnými vyšetreniami a v pondelok ho čaká operácia na oddelení Ústnej a čeľustnej chirurgie v Krajskej nemocnici v Liberci.
„Jeho návrat k plnej športovej záťaži očakávame približne o šesť týždňov,“ uviedol lekár libereckého tímu Roman Mizera pre oficiálnu stránku „bielych tigrov.“
Sezóna 2025/2026 je pre 21-ročného Petrovského druhá v Liberci. V uplynulom ročníku zaň odohral celkovo 48 zápasov, v ktorých získal štyri kanadské body (1+3). V dvoch zápasov aktuálnej sezóny nebodoval.
Liberec prišiel v rovnakom zápase aj o skúseného útočníka Jaroslava Vlacha, ktorý ostal v tretej tretine po náraze do mantinelu nehybne ležať. S pomocou lekárskeho tímu odišiel z ľadu a po prevoze do nemocnice musel absolvovať operáciu krčného stavca.
