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Útočník Minnesoty Wild M. Foligno získal Trofej Kinga Clancyho
Konečnú nomináciu na cenu tvorili hráči, ktorých vybrali kluby spomedzi vlastných radov.
Autor TASR
Minneapolis 4. júna (TASR) - Hokejový útočník Minnesoty Wild Marcus Foligno získal v zámorskej NHL Trofej Kinga Clancyho. Cenu každoročne získava hokejista, ktorý spája vodcovské kvality na ľade i mimo neho s pozitívnym vplyvom na svoju komunitu.
Konečnú nomináciu na cenu tvorili hráči, ktorých vybrali kluby spomedzi vlastných radov. Víťaza následne zvolila komisia. Foligno sa počas sezóny spoločne s bratom Nickom spojil s vedením NHL, hráčskou asociáciou NHLPA, Minnesotou Wild a Chicagom Blackhawks. Spolu vytvorili iniciatívu „Foligno Face-off“, ktorej cieľom bolo vyzbierať finančné prostriedky na výskum rakoviny prsníka. Spravili to na počesť svojej matky Janis, ktorá v roku 2009 podľahla tejto chorobe.
Foligno sa o cene dozvedel počas návštevy nemocnice, kde mal ísť pôvodne s manželkou a deťmi len na prehliadku priestorov. Odovzdal mu ju jeho brat. „Neviem, či o tom vedeli moje deti ale manželka to zahrala skvelo. Vidieť môjho brata s cenou bolo naozaj špeciálne,“ citoval Marcusa Foligna oficiálny web súťaže. Jeho starší brat Nick tiež získal trofej ako hráč Columbusu v ročníku 2016/2017. Spoločne s manželkou založili nadáciu v mene matky Janis a pravidelne prispieva pacientom s rakovinou.
Iniciatíva začala na začiatku sezóny, keď bol Nick ešte hráčom Chicaga. Fanúšikovia si mali vybrať medzi Tímom Nick a Tímom Marcus a podarovať symbolicky 17 dolárov alebo inú čiastku. Číslo sedemnásť nosili v tom čase obaja na svojom drese. Nick sa následne v marci stal spoluhráčom Marcusa v Minnesote. V USA a Kanade sa im podarilo vyzbierať viac ako 200.000 dolárov.
Konečnú nomináciu na cenu tvorili hráči, ktorých vybrali kluby spomedzi vlastných radov. Víťaza následne zvolila komisia. Foligno sa počas sezóny spoločne s bratom Nickom spojil s vedením NHL, hráčskou asociáciou NHLPA, Minnesotou Wild a Chicagom Blackhawks. Spolu vytvorili iniciatívu „Foligno Face-off“, ktorej cieľom bolo vyzbierať finančné prostriedky na výskum rakoviny prsníka. Spravili to na počesť svojej matky Janis, ktorá v roku 2009 podľahla tejto chorobe.
Foligno sa o cene dozvedel počas návštevy nemocnice, kde mal ísť pôvodne s manželkou a deťmi len na prehliadku priestorov. Odovzdal mu ju jeho brat. „Neviem, či o tom vedeli moje deti ale manželka to zahrala skvelo. Vidieť môjho brata s cenou bolo naozaj špeciálne,“ citoval Marcusa Foligna oficiálny web súťaže. Jeho starší brat Nick tiež získal trofej ako hráč Columbusu v ročníku 2016/2017. Spoločne s manželkou založili nadáciu v mene matky Janis a pravidelne prispieva pacientom s rakovinou.
Iniciatíva začala na začiatku sezóny, keď bol Nick ešte hráčom Chicaga. Fanúšikovia si mali vybrať medzi Tímom Nick a Tímom Marcus a podarovať symbolicky 17 dolárov alebo inú čiastku. Číslo sedemnásť nosili v tom čase obaja na svojom drese. Nick sa následne v marci stal spoluhráčom Marcusa v Minnesote. V USA a Kanade sa im podarilo vyzbierať viac ako 200.000 dolárov.